Volley A3, San Donà batte Bologna. Coach Moretti: "I miei ragazzi, coriacei"

"Siamo un po' calati durant il match ma è fisiologico essendo la terza partita in una settimana. Sono contento sì per il risultato ma soprattutto per la reazione, i ragazzi si sono trovati in svantaggio e hanno recuperato superando le difficoltà; sono stati coriacei". Mantiene la vetta della classifica di serie A3, sebbene in condivisione ora con Mantova, il Personal Time San Donà di Piave che nella quinta giornata di campionato vince contro la Geetit Bologna 3-2 (30-32; 25-17; 24-26, 25-22,15-12 )

La partita

Nel primo set le due squadre vanno a braccetto (8-8), questo dice come sia combattuto il match. Bologna riesce a prendere un piccolo vantaggio (10-12), qui Daniele Moretti chiama time out. I felsinei però stanno comunque davanti (14-16) e piano piano arrivano al 20-22. E’ un finale di primo set rovente (22-23), il muro di Guastamacchia vale il pareggio (23-23). Baldas regala il set point agli emiliani (23-24), Moretti interrompe il gioco con un time out. Giannotti fa 24 a 24, Umek in battuta ribalta le cose con il 25-24, il muro dei padroni di casa per una nuova parità 25-25. Altro set point Personal Time ma Guastamacchia sbaglia la battuta (26-26). Ma c’è il 27-26 e altro set point, poi annullato 27-27, Sacripanti firma il sorpasso 27-28, i veneti rispondono 28-28. Set point costruito da Giannotti 30-29, Sacripanti lo annulla 30-30. La Personal Time sbaglia (30-31), poi Sacripanti fa l’ace che vale l’1-0 esterno. Un primo parziale veramente bellissimo, combattuto e bello da vivere per gli spettatori del PalaBarbazza.

Alla ripresa la Personal Time prende qualche punto (7-2) sfruttando meglio battuta e muro di quanto avvenuto nel set precedente, con il coach ospite costretto a rifugiarsi in un time out.

San Donà regge (12-7). I punti di vantaggio dei padroni di casa diventano 6 (16-10) e (18-12). Il muro della Personal Time c’è e il divario si allarga a 7 (19-12), Umek sbaglia la battuta (19-13). Muro e schiacciata funzionano, Favaro per il 23-15, poi fa ace Giannotti per il primo set point veneto del secondo set (24-15). Bologna recupera due punti (24-17), l’errore in battuta di Ronchi per l-1.

Le tre partite in una settimana si sente, la Personal Time prova a scappare, ma Bologna regge (8-7) e mette pure la freccia (8-9). E’ pareggio 13-13. I padroni di casa comandano, ma poi devono recuperare due punti (19-21), Moretti costretto al time out. Il video check da il 23 pari a San Donà, Listankis si prende il set point (23-24). Ma il punto dell’1-2 lo porta a casa Giampietri (24-26).

La Personal Time parte bene, e riesce ad avere un buon margine di vantaggio. San Donà arriva a 23-19 e vede il traguardo del tie break. Guastamacchia la mette giù per il set point (24-20) che viene annullato dai felsinei. Gli ospiti recuperano 2 punti (24-22). La battuta sbaglia di Sacripanti regala il 2-2 alla Personal Time.

Sbaglia battuta Bologna, la stessa cosa accade in attacco ed è 2-0 Personal Time; ma arriva pure il terzo punto per i veneti 3-0. Ma i felsinei recuperano 6-5, Moretti corre ai ripari con il time out. Al cambio campo è 8-6, una schiacciata ed un ace 8-8. I padroni di casa vanno sopra di 3 (12-9) con Umek in battuta, il suo errore vale il decimo punto esterno (12-10). Favaro schiaccia il 13-10, Sacripanti 13-11, Giannotti 14-11. Favaro sbaglia il primo match point (14-12), ma dopo mette a terra il pallone della quinta vittoria di questa stagione 2023/2024.

Nel prossimo turno i san donatesi faranno visita alla Moyashi Garlasco, un’altra tappa importante del campionato per Bassanello e compagni.

San Donà: Tulone 3, Parisi, Bassanello, Giannotti 26, Favaro 25, Guastamacchia 12, Iorno 5, Paludet, Trevisiol 2, Lazzarini, Lazzaron, Tuiw, Cunial, Umek 14All.: Moretti.

Bologna: Giampieti 7, Serenari, Omaggi 4, Sitti 3, Donati, Baciocco 16, Sacripanti 27, Ronchi 1, Brunetti, Fraccagni, Minelli, Listankis 21, Callegati. All.: Marzola.