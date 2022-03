Volley A3, San Donà vince lo scontro diretto al tie break contro Portomaggiore

Vittoria al tie break per il Volley Team San Donà. La formazione di coach Tofoli in rimonta batte 3-2 Portomaggiore e mantiene il sesto posto a 35 punti (appena sopra a 36 c'è proprio Portomaggiore). “Una partita sudata ma sapevo che Portomaggiore era una squadra forte e difendeva molto. Possiamo giocare meglio, - ha detto coach Tofoli - ma l’importante era vincere, peccato che non riusciamo a superarli in classifica ma la cosa positiva è il risultato. Dobbiamo alzare un po’ di più l’asticella ma adesso pensiamo alla prossima partita”.

9-9 di parità nel primo set, San Donà poi prova a correre e si porta sul 21-15, finale 25-22. Il secondo set inizia con un San Donà che ingrana subito la marcia e si porta a +3 dagli ospiti, 4-1. Portomaggiore accorcia 7-5 e poi mette anche la freccia per l'11-12. Punto a punto con le due squadre a darsi il cambio al comando (15-14). Portomaggiore va per il 20-23, finale 22-25.

Il terzo set si apre “fratello” dei precedenti con le squadre che lottano punto su punto e un Vtc che conquista un break di vantaggio e si porta sul 6-4. Di nuovo punto a punto e proprio come nel precedente è Portomaggiore ad avere la meglio 20-25.

Il quarto set inizia sempre punto su punto, con palloni salvati e punti combattuti fino a quando il VTC si porta sul punteggio di 13-11. Un set tirato dove entrambe vogliono portarsi a casa il punto ma il Portomaggiore non molla e una serie di attacchi gli permettono di riportarsi sulla parità, 14 pari. Alle due squadre piace punto a punto e il finale è 27-25.

Il quinto e ultimo set parte con un San Donà che fin da subito ingrana la quinta e, nonostante il set inizi punto su punto, è proprio la squadra sandonatese a portarsi sull’ottavo punto che decreta il cambio campo, 8-6. Un altro ottimo muro questa volta della coppia Vaskelis-Bragatto, 9-6. Ormai i ragazzi sono carichi e si portano con una serie di attacchi ficcanti e straordinarie difese sul punteggio di 12-8. Errore al Servizio Portomaggiore, 13-9. Attacco sporcato sulle mani del muro di Garofalo, 14-9. Attacco mani out di Portomaggiore 14-10. Altro attacco di Portomaggiore, 14-11. A chiudere il set ci pensa Basso con un ottimo attacco dal centro. Finisce 15-11 e i ragazzi del Vtc si portano a casa due punti importanti. 3-2 San Donà.