Volley A3, chiusa la preparazione per San Donà: "Abbiamo dimostrato quanto possiamo fare bene"

Un ultimo match finito in parità ma con tantissimi buoni spunti soprattutto al pensiero che a breve si comincia a fare sul serio. Si è chiusa sabato 7 ottobre la pre stagione del Volley Team San Donà che ha disputato un test match con la Pallavolo Motta chiudendo sull'equilibrio del 2-2.

"Ci aspettavamo una risposta positiva dai ragazzi dopo la prestazione sottotono di mercoledì (giocata sempre con Motta, ndr) e così è stato, abbiamo dimostrato quanto possiamo fare bene, restando alla pari contro un avversario che punta alla zona alta della classifica, ma soprattutto approcciando la gara con un atteggiamento diverso, soprattutto nei momenti di difficoltà> ha commentato il vice allenatore Alessanro Mamprin.

La formazione è tornata in palestra per affrontare la prima sfida che conta davvero, quella che darà il via a un nuovo campionato di serie A3: contro Salsomaggiore Terme domenica 15 alle 18.