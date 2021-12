Serie B: impresa di Portogruaro che espugna il campo del temibile Massanzago

Trasferta impegnativa in terra patavina per i ragazzi della, chiamati a giocare contro ilterzo in classifica. Parte benissimo la squadra di Coach Renosto, che inizia subito con un bel vantaggio e riesce a terminare il setgrazie ad una buona serie in battuta di Bomben. Il secondo set inizia bene per il Portogruaro, con Massanzago che chiama il primo timeout sul 3-6 per non lasciare prendere il largo alla Portomotori.

I giocatori veneziani non cadono nel tranello di Massanzago e costringono coach Falcini a chiamare il secondo time-out sul parziale di 9-14. I ragazzi della squadra di casa recuperano qualche punto e allora arriva il primo time-out della Portomotori sul 15-18 per fermare l'avanzata dei gialloneri: il Portogruaro guadagna un discreto vantaggio, ma i padovani non mollano, coach Renosto deve richiamare a rapporto i suoi sul 20-23 e il set si chiude poi sul 21-25.

Terzo parziale che inizia in modo molto più equilibrato, ma con il Massanzago che tiene sempre il muso avanti di un paio di punti fino a quando il Portogruaro non allunga sul 18-20, con Falcini che si gioca un time-out perché si rende conto che potrebbe essere vicina la fine della partita. Sul 19-22, altra chiamata del Massanzago dopo l'ace subito da Collalto.

Break che sortisce l'effetto desiderato, con Portogruaro che inizia a subire il gioco avversario e sul 21-23 il time-out è di coach Renosto. Sul 23-24 serve una bomba di Bolzan per chiudere la pratica. Bellissima partita quella disputata dalla Portomotori, una vittoria di squadra che fa bene al collettivo. Ora di nuovo in palestra, per preparare la prossima sfida in casa contro la vicecapolista Zanè. Il tabellino del match:

MASSANZAGO-PALLAVOLO PORTOGRUARO 0-3 (19-25, 21-25, 23-25)

Massanzago: Ballan, Monari, Bosetti, Libralesso, Monetti, Barutta, Casarin, Todaro, Nodari, Scattolin D. , Pettenuzzo, Porporati, Scattolin A. All. Falcini

Portogruaro: Milan, Paludet, Pilot, Stefanuto, Vinante, Bottosso, Collalto, Bomben, Busatto, Trevisiol, Lorenzon, Grazzi, Bertacche, Gabana, Bolzan All. Renosto