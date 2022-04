Serie B: al Portogruaro non basta una partenza sprint, sconfitta in 4 set a Treviso

Battuta d'arresto in terra trevigiana per la Portomotori Portogruaro che non riesce a strappare punti contro la giovane ma ben allenata compagine del Volley Treviso. Una gara che vede i veneziani partire a mille con un primo set vinto agilmente per 25-16.I padroni di casa ci tengono però a fare una bella figura per l'ultima gara fra le mura amiche e tirano fuori una prestazione sontuosa al servizio mettendo a dura prova la Portomotori dalla linea dei nove metri.

Portogruaro incassa, perde il secondo set ma poi reagisce nel terzo e nel quarto anche grazie all'inserimento di Andrea Collalto che torna a giocare una gara dopo il lungo infortunio che lo vedeva fuori da fine dicembre. Alla fine è diventata una sfida a chi saltava più alto e a chi tirava più forte, un match molto godibile per il pubblico che si è fatto sentire dall'inizio alla fine.

L’hanno spuntata i giovani del Volley Treviso a cui vanno più che meritati applausi. Manca ancora una gara, sempre in trasferta, a Cornedo Vicentino dove Portogruaro proverà a riscattare la sconfitta del girone d'andata e a chiudere la stagione con una vittoria importante. Il tabellino del match:

VOLLEY TREVISO – PORTOMOTORI PORTOGRUARO 3-1 (16-25, 25-21, 25-18, 25-22)

Volley Treviso: De Col 4, Barbon 15, Milanese 1, Puppato 5, Michielan (L), Favaro 3, Filippelli 3, Cunial 16, Lazzaron ne, Murabito 6, Mazzon 5, Mazzocca ne, Amarilli (L). All. Salvego

Portogruaro: Milan 0, Busatto L, Pilot 0, Vinante 7, Bottosso 10, Collalto 13, Bomben 16, Trevisiol 6, Lorenzon ne, Grazzi 13, Bertacche L, Calderan 3, Gabana ne, Bolzan 0. All: Renosto