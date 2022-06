Volley femminile, il Cus Venezia Antenore Energia promosso in B2

Dopo aver vinto il proprio girone con 14 vittorie su 18 partite il Cus Venezia Antenore Energia è riuscito a passare la seconda fase dei playoffs con un netto 2-0 contro il Volley Silea. Nonostante le assenze la squadra di Coach Grandese è riuscita a condurre dall’inizio alla fine la gara di ritorno in casa del Silea imponendosi con un netto 3-1. Grande la festa per la compagine veneziana che, contando anche lo stop per covid, consegue la terza promozione in 6 anni e corona il sogno della B2 che mancava a Venezia ormai dal 2004.

«Siamo molto orgogliosi di questo risultato per nulla scontato – dichiara a fine partita il presidente Massimo Zanotto- perché è il frutto di un percorso iniziato anni fa e che piano piano e senza fare stravolgimenti ha portato al raggiungimento di un’altra promozione a conferma del gran lavoro di tutte le nostre ragazze e del gran lavoro di tutto lo staff. Un risultato conseguito grazie anche al supporto delle due università cittadine che con le loro borse di studio permettono l’inserimento anche di atlete da fuori del comune, da segnalare che in rosa ci sono ben 9 ragazze universitarie.»