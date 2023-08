Volley A3, San Donà al via: "Prima la salvezza e poi obiettivi più importanti"

"Vogliamo vincere tutte le partite, prima arriva la salvezza e prima possiamo concentrarci su obiettivi più importanti. Sono molto soddisfatto dei ragazzi e dello staff che mi affianca. Siamo tutti determinati e convinti di poter fare molto bene quest'anno, il mix fra giovani e meno giovani è l'ideale, i primi crescendo daranno un grande apporto, i più esperti dovranno aiutarli". Carico, anzi carichissimo Daniele Moretti, il tecnico del Volley Team San Donà, pronto per disputare una nuova stagione in serie A3.

La squadra si è radunata nei giorni scorsi e si è messa subito al lavoro con doppie sedute di allenamento. "Li ho visti tutti carichi per la nuova avventura, - dice il ds Eugenio Tassan - le prime sensazioni sono positive. Obiettivi? Non ne abbiamo ancora dati perchè la squadra deve conoscersi, ne potremo parlare forse dopo le amichevoli, con certezza alla metà del girone di andata, la fiducia è tanta".

Squadra e staff hanno incontrato la dirigenza e il presidente Fabio Zuliani non è da meno in ema di entusiasmo: "Il primo incontro è sempre emozionante, - dice - come ho detto è sempre un'emozione l'inizio di una nuova stagione, conoscere i nuovi arrivati e vedere nelle loro facce la voglia e la convinzione di aver fatto una buona scelta. Serata conclusasi poi dai nostri carissimi amici e tenaci supporter Marco e Simona del Bar Oasi che non mancano mai di farci sentire la loro vicinanza. Un grazie molto speciale anche ai componenti dell'amministrazione comunale, che hanno voluto fare sentire la vicinanza delle istituzioni al nostro progetto. Che tutto questo sia di buon auspicio per una stagione sicuramente entusiasmante".