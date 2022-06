Volley A2, Mignano confermato al Volley Team San Donà

Una stagione in crescendo nella quale è partito dalla panchina fino a prendersi la titolarità nelle ultime partite, playoff compresi. È il 2002 Matteo Mignano la prima conferma del Volley Team Club per la stagione 2022/23. Per il nostro palleggiatore numero 15 si prospetta quindi il quarto anno consecutivo in serie A3 a San Donà.

"Questa stagione per me è stata un grande passo avanti. Sono soddisfatto sopratutto per gli obiettivi che abbiamo raggiunto anche perché, - ha detto - inizialmente i playoff non era un nostro traguardo, sono contento perché mi sono tolto qualche soddisfazione personale e ho acquisito sempre più esperienza e sicurezza in campo".

Quarto anno al Vtc: "La conferma di quest’anno è stata molto importante per me. Mi aspetto una grande stagione sopratutto per continuare il percorso iniziato l’anno scorso con mister Tofoli. Con la conoscenza acquisita quest’anno sapremo capirci meglio in modo tale da rafforzare i miei punti forti e migliorare quelli più deboli. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova stagione, sono pronto a dare il 100% in campo e fare un grande campionato con tutti i miei compagni. Sono certo che sapremo creare un grande gruppo per toglierci le nostre soddisfazioni".