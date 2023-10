Volley A3, Moretti sul suo San Donà: "Voglia di entrare in campo per le partite che contano"

"C'è fibrillazione, dopo un mese e mezzo c'è voglia di entrare in campo per le partite che contano. I ragazzi si stanno preparando al meglio". Coach Daniele Moretti lancia la carica: domenica 15 ottobre alle 18 il suo Volley Team San Donà sarà di scena a Parma per la sfida contro Salsomaggiore, la prima di campionato di serie A3 girone Bianco.

L'avversario, Parma, è il classico mix fra esperti e meno. "Una formazione pensata per una classifica media, con giocatori come il palleggiatore Leoni che è un veterano, - prosegue Moretti - ci sono giovani di prospettiva come Cantagalli, stranieri come Van Solkema che arriva da Brugherio e ha alle spalle un campionato di A3. E ci sono anche giocatori come Bussolari o Beltrami che già in panchina lo scorso anno, quest'anno saranno protagonisti".

La certezza al momento è la voglia di giocare, di arrivare dove ancora non si sa di preciso: "Non me la sento adesso di dare un obiettivo, ci mancano le partite ufficiali. Saranno interlocutorie le prime tre giornate, dopo Belluno e Bologna, fatte per i piani alti della classifica, - chiude il tecnico - saremo in grado di comprendere il nostro ruolo in questo campionato".