Volley A3, San Donà inizia l'anno con una maratona vincente

Maratona e che maratona. Esordio ricco di adrenalina per il Volley Team San Donà che a casa della WiMore Parma strappa la prima vittoria nella prima giornata di serie A3. Sotto di due set la formazione di Moretti ha saputo riaprire i giochi e correre fino al tie break. 55 punti in due per la coppia Ginatto/Favaro e in generale una grande reazione di squadra.

Soprattutto l'avvio è da rivedere con San Donà soto 8-2 e poi 16-12 e con una rimonta che però non ha dato i suoi frutti. Abbastanza combattuti i due set successivi, mentre il quarto ha visto una buonissima reazione di San Donà (16-10 e poi 21-15). Tie break lottattissimo.

"Una partita dai due volti, - è il commento a fine gara - non siamo entrati bene in campo come è successo anche nelle amichevoli e infatti è un aspetto su cui dobbiamo lavorare. Abbiamo con il tempo preso le misure dell'avversario che ha comunque rispecchiato quello che abbiamo studiato in video. Abbiamo portato a casa il risultato e sono felice, felice anche di come ho visto il cambio di atteggiamento".

WiMore Parma - Volley Team San Donà: 2-3 (25-22; 25-22; 28-30; 22-25; 13-15)

Parma:Leoni 4, Boschi, Van Solkema 23, Muroni 1, Zecca (L), Cantagalli 15, Beltrami 20, Bucciarelli ne, Ferraguti, Bussolari 6, Alberghini 12. All. Raho.

San Donà Tulone 2, Parisi 2, Bassanello (L), Giannotti 32, Favaro 23, Guastamacchia 3, Iorno 11, Paludet, Trevisiol 3, Tuis (L) ne, Lazzaron ne, Cunial, Umek 13. All. Moretti.