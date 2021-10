Volley Team San Donà, una battaglia da un punto contro Grottazzolina

Una battaglia che è costata cara per il calo fisico che si è notato nel quinto set. Il Volley Team San Donà perde in casa nella seconda giornata di campionato contro Grottazzolina: risultato finale 2-3 (22-25; 26-24; 27-25; 24-26; 5-15). Due ore e mezza di battaglia: al PalaBarbazza la squadra di Tofoli non ha mai saputo dare la svolta, trovando spesso in vantaggio ma troppo poco per imporsi.

“Un po’ di amarezza c’è – dice il direttore sportivo Eugenio Tassarin – era un’occasione importante perché Grottazzolina aveva delle assenze e avremmo potuto chiudere il quarto set con tre punti netti e fare altro fieno in cascina. Ci siamo un po’ complicati la vita da soli e il nostro calo fisico e l’esperienza degli avversari ha fatto la differenza”.

Buonissima la risposta di pubblico: “Abbiamo ritrovato tanti sponsor ed è stato bello, - continua Tassarin – abbiamo riempito quasi totalmente i posti e questo è un bel segnale”.