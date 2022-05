M9, aperitivi in terrazza e incontri sul tema del gusto

Nuovi appuntamenti in vista per M9, il museo del Novecento di Mestre, che per la bella stagione ha messo in calendario un programma di talk, workshop, degustazioni e incontri. Il tutto in sinergia con la mostra "Gusto! Gli italiani a tavola. 1970-2050", ospitata al terzo piano fino al 25 settembre. La novità principale saranno gli aperitivi in terrazza, ogni venerdì, in occasione dei quali l'orario di apertura sarà prolungato fino alle ore 22.

Il primo appuntamento è giovedì 5 maggio (ore 17.30) con "Cucina, cultura, identità italiana", un salto indietro nel tempo per riscoprire storia e tradizione del mangiare italiano: il professor Massimo Montanari, docente di Storia dell’alimentazione all’università di Bologna e co-curatore della mostra "Gusto", affronterà, in dialogo con Luca Ferrua, direttore de Il Gusto (Gruppo Gedi), il tema centrale dell’esposizione, a partire dalla domanda non scontata “se esista un gusto italiano”. Tariffa: 5 euro per la conferenza più la visita alla mostra, con prenotazione obbligatoria.

Da venerdì 6 maggio si parte con i tramonti sulla terrazza di M9 targati Aperol, in collaborazione con il cocktail bar Corte dei Matti (venerdì 6, 13, 20 e 27 maggio, ore 18-22). TerrazzaM9 by Aperol Spritz sarà inaugurata con il live dalle sonorità british rock del duo LongStoryShort ft. Nic Milano. La serata proseguirà fino alle 22 con i dj-set tra Balearic, Disco e House di Leonardo Laio e Gruppo Pxrno. È obbligatoria la prenotazione e per accedere all’evento sarà necessario acquistare il biglietto di ingresso alla mostra, che comprende la consumazione di due spritz.

Sabato 7 maggio, ore 16-18, il laboratorio "Il gusto in cucina con la tiramisù world cup", speciale Festa della mamma: una cooking class nella quale madri e figli faranno squadra per preparare il dolce italiano più amato e conosciuto al mondo, seguendo i suggerimenti del campione mondiale 2021 di tiramisù, Stefano Serafini.

Infine, giovedì 19 maggio (ore 18.30-20.30), il secondo degli incontri letterari in collaborazione con la libreria Il Libro con gli Stivali: l'evento, dal titolo "Menù imperiali: prelibatezze e curiosità da Napoleone al Quirinale", condurrà i visitatori/lettori attraverso squisiti ed insoliti intrecci gastronomico-letterari. L'incontro include la visita alla mostra, prenotazione su https://www.emma4culture.com/m9/eventi/5752/0