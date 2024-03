Un'opera d'arte contemporanea sta per arrivare al parco Hayez

Avrà un motivo in più per essere visitato e frequentato il parco Hayez della Cipressina: è in arrivo un'opera d'arte contemporanea che verrà installata negli spazi verdi del polmone del quartiere mestrino. L'annuncio è del presidente di Municipalità, Francesco Tagliapietra; mancano i dettagli che a breve verranno svelati dopo l'interlocuzione con la Biennale d'architettura e l'amministrazione comunale. «Così uniamo sport e cultura», commenta Tagliapietra, andando incontro alle richieste delle associazioni, tra cui la "Sette Nani", di riempire quegli spazi che, distanti dalla piazzola dei giochi per i bambini e dai campetti da calcio e basket (frequentatissimi), restano un po' alla mercé di gruppi di giovanissimi che vi si appartano per consumare fumo.

«Sette Nani» ha chiesto, come nel vicino parco di Trivignano, di avere le attrezzature da palestra all'aperto e il presidente si è mostrato aperto a questa possibilità. «Nel dialogo e con l'ascolto dei vari gruppi apporteremo dei miglioramenti all'area». «Abbiamo notato dei giovani che utilizzavano le travi del punto ristoro come attrezzature per l'esercizio delle braccia e abbiamo pensato che installarne di apposite potrebbe attirare l'interesse dei ragazzi a frequentarlo nel modo corretto», commenta Carla Dalla Costa, un'associata del "Sette Nani" e attuale presidente del "Gruppo ambiente Cipressina". Al punto ristoro c'è un accordo in corso con la Municipalità sia per regolarizzare la struttura che per darla in gestione all'associazione del parco Hayez che ha chiesto anche di poter sistemare il chiostrino. «Se vengono comprati i materiali, ci sono braccia in grado di riparare la struttura senza che vengano affidati incarichi all'esterno», assicura Dalla Costa.

L'altro punto su cui i genitori chiedono d'intervenire (alla Cipressina ci sono 500 bambini e 400 ragazzi) è l'area giochi. Parte della superficie del terreno è coperta dalla sabbia e lì occorre un diserbo continuo perché si alza la vegetazione in maniera veloce con la bella stagione. Più ancora serve intervenire, spiega l'associazione, sulla pavimentazione malandata, sconnessa e pericolosa della parte in cui sono state installate le altalene. Argomento noto alla municipalità che sta realizzando una serie d'interventi tra cui è compresa la sistemazione di questo spazio.