Furgone va in fiamme, salve due turiste

Attimi di paura martedì pomeriggio per due turiste tedesche il cui furgone è quasi andato a fuoco. Le donne si trovavano a bordo del mezzo all'altezza di San Giuliano, quando hanno notato del fumo fuoriuscire dal veicolo.

Subito hanno accostato e si sono allontanate per aspettare i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo insieme agli agenti del reparto motorizzato della polizia locale. Si è trattato di un principio d'incendio alle batterie del motore. Non sono stati registrati feriti.