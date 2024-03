Parco San Giuliano: già 7500 firme, ora l'assemblea pubblica

Sono terminati i "gazebi" all'ingresso del Parco San Giuliano di Mestre organizzati per tre sabati consecutivi dall'Associazione Amici del Parco contro il progetto di riqualificazione dell'area varato dalla giunta comunale. Il risultato è di 520 firme raccolte, che si aggiungono alle oltre 7 mila arrivate online sulla piattaforma change.org. Un risultato che dà fiducia all'associazione, che ora si prepara a un ricorso al Tar - che dovrebbe essere pronto entro la fine di aprile - e un'assemblea pubblica.

Il progetto approvato dal consiglio comunale prevede, in breve, un'area di interscambio, con la demolizione e la ricostruzione degli attuali fabbricati. Un piano che non convince gli "Amici del Parco": «Da più di 15 anni ci battiamo perché l’area verde sia completata secondo le indicazioni del Piano Guida Di Mambro approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale di Venezia nel 1996» spiegano i promotori dell'iniziativa. «L’accordo approvato dal Consiglio comunale lo scorso febbraio tradisce i principi istitutivi di questa preziosissima risorsa verde nata per essere inviolabile e inclusiva - spiega la presidente dell'associazione Anna Forte - Siamo contrari alla trasformazione dell’area, che quell’accordo vorrebbe convertire in zona produttiva e logistica, a favore di privati, cui si sommeranno un terminal di trasporto pubblico-privato e più di 45mila metri quadrati di parcheggi per i turisti».

Conclusa la raccolta firme (ai gazebi, ma proseguirà online), l'associazione aspetta la cittadinanza al convegno organizzato il 13 aprile, «per illustrare i motivi del dissenso rispetto a quanto previsto dall’accordo di programma approvato dal Consiglio Comunale di Venezia il 15 febbraio scorso». Il convegno si terrà dalle 10.30 al Centro Culturale Candiani di Mestre, con gli interventi della presidente dell’associazione Amici del Parco di San Giuliano Anna Forte, che illustrerà il progetto originario; di Paolo Perlasca del WWF Venezia, che parlerà degli aspetti ambientali del piano; di Oscar Girotto, urbanista, che traccerà i punti salienti dell’accordo di programma e pianificazione urbanistica; e di Alfiero Farinea, avvocato amministrativista, che tratterà il tema della tutela dell’interesse pubblico.