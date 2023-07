Incidente a San Giuliano, scontro tra auto e tram

Incidente sabato pomeriggio, 1 luglio, in corrispondenza della rampa cavalcavia San Giuliano a Mestre. A rimanere coinvolti nello schianto, un'auto e il tram.

La dinamica dello scontro, che si è verificato in direzione Mestre, è ancora al vaglio del reparto motorizzato della polizia locale, che è intervenuta sul posto per eseguire i rilievi e per deviare il traffico. La circolazione ha subìto disagi per circa un'ora. Una volta terminate le operazioni di soccorso, la situazione è tornata alla normalità. Non risulterebbero feriti gravi.