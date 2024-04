Tutela del Parco San Giuliano, sabato il convegno al Candiani di Mestre

Domani, sabato 13 aprile, alle 10.30 al Centro Culturale Candiani di Mestre si svolgerà il convegno organizzato dall’Associazione Amici del Parco per sostenere la tutela del patrimonio naturalistico dell’area verde mestrina affacciata sulla laguna.

«Le scelte operate in questi ultimi anni sul Parco di San Giuliano, in particolare l’Accordo approvato dal Consiglio comunale di Venezia lo scorso febbraio, hanno tradito i principi ispiratori del progetto originale, che era di uno spazio fortemente identitario, accessibile a tutti – sostengono gli organizzatori - Nei nuovi programmi, con il termine ‘riqualificazione’ si sta facendo passare per buono un piano di cementificazione che, oltre a snaturare questa formidabile risorsa verde, sembra appagare più gli appetiti commerciali di privati che l’interesse pubblico. Siamo contrari alla trasformazione dell’area, che quell’Accordo vorrebbe convertire in zona produttiva e logistica, cui si sommeranno un terminal di trasporto pubblico-privato e più di 45mila metri quadrati di parcheggi per i turisti».

L'associazione Amici del Parco, subito dopo l'approvazione dell'accordo, ha lanciato una petizione per fermare il progetto, che al momento ha raccolto un totale di 8200 firme: 551 raccolte in presenza ai gazebi tenuti davanti al Parco per tre sabati consecutivi, 7650 online. Intanto è in dirittura d’arrivo il ricorso al Tar predisposto dall’Associazione Amici del Parco, che sarà presentato entro il 6 maggio.

Ad aprire i lavori del convegno sarà Anna Forte, presidente dell’associazione Amici del Parco, che ricorderà i principi-cardine e le prospettive contenute nel progetto originale. Seguiranno gli interventi di Paolo Perlasca del WWF Venezia, che parlerà degli aspetti ambientali dell’area, di Oscar Girotto, urbanista, che illustrerà l’accordo di programma e la pianificazione urbanistica, l’avvocato amministrativista Alfiero Farinea, che porrà al centro del suo intervento la tutela dell’interesse pubblico.