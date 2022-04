Manca poco alla riapertura del canile di San Giuliano, domani la visita

Domani, martedì 19 aprile alle 12, ci sarà la prima visita al nuovo canile sanitario dell'Ulss 3 con l'assessore regionale alla Sanità Manuela Lanzarin.

L'Ulss 3 ha recentemente completato e attivato la nuova sede dei servizi veterinari con funzione di cura, assistenza e custodia degli animali affidati e nuova location dei relativi uffici amministrativi aperti al pubblico. L'assessore regionale Lanzarin visiterà il contesto situato all'ingresso del parco di San Giuliano a Mestre insieme al direttore generale dell'Ulss Edgardo Contato, ai dirigenti e agli operatori del settore veterinario.

Questa moderna struttura realizzata dal Comune di Venezia aprirà nel mese di maggio. Avrà ampi spazi (con sistema d’aria riscaldata o rinfrescata) per il riposo notturno dei cani, due grandi aree verdi per lo sgambamento, infermeria, cucina, dispensa, ufficio per le adozioni. Il rifugio si trova esattamente dove un tempo sorgeva il vecchio canile, immerso nel Parco di San Giuliano, precisa l'associazione Rifugio Enpa di Venezia San Giuliano. «Alla nostra squadra di volontari il compito di gestire la struttura ed accogliere gli animali, curarli, amarli e coccolarli, in attesa di trovare per loro una nuova famiglia. Qui ci prenderemo cura dei cani provenienti dal territorio veneziano, oggi ospitati nel nostro Rifugio di Mira, che in questi anni si è fatto carico della loro ospitalità, proprio per permettere i lavori di costruzione della nuova struttura. Siamo pronti per questa nuova avventura: sarà impegnativa ma sicuramente appassionante ed emozionante. Non mancherà la fatica e la stanchezza perché quando ci si prende questo impegno si sa che non ci sono più feste, ponti, Natali».

Infatti tutti i giorni va garantita agli ospiti a quattro zampe ogni necessità. «Ma non mancherà - prosegue Rifugio Enpa - la gioia di una bella adozione, la felicità per una piccola vita salvata, il loro affetto incondizionato e sincero, racchiuso in uno sguardo o in una coda che si muove vorticosamente. Noi ce la metteremo tutta, faremo del nostro meglio per far sentire “a casa” gli ospiti del rifugio in attesa di trovare per loro una nuova amorevole famiglia». Sulla pagina Facebook a breve gli aggiornamenti con i recapiti telefonici, gli orari di apertura per le visite e adozioni, i contatti per il volontariato in Rifugio. «Questa pagina naturalmente sarà anche un’importante finestra per aiutare ed incentivare le adozioni, e quindi confidiamo nell’aiuto di voi tutti per farla crescere velocemente, con le vostre condivisioni».