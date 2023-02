Domani saranno assegnate le stanze della foresteria di Jesolo

È arrivato il giorno dell’assegnazione delle stanze della nuova foresteria di Jesolo, che dalla prossima stagione estiva ospiterà i lavoratori degli alberghi della città balneare veneziana. Concluse le fasi preliminari, grazie all'accordo con la famiglia Cortese, proprietaria dell’hotel El Paso di piazza Torino, e la due giorni di open day, si è arrivati all'ultimo step. L’appuntamento è per domani, giovedì 23 febbraio.

Come saranno assegnate le stanze

L'assegnazione seguirà il regolamento steso dall'associazione jesolana albergatori (Aja): le stanze verranno assegnate a partire dalle ore 14.30; per prenotare la stanza, fino ad esaurimento della disponibilità, sarà necessario presentarsi di persona nella sede dell'Aja. Per ogni struttura associata interessata dovrà presentarsi una persona, che non potrà rappresentare più di una realtà.

I soci dell'associazione potranno disporre di una camera per ogni struttura alberghiera gestita. Il costo varia sulla base della tipologia (singola e doppia) e della metratura (per le doppie). L’accordo avrà durata annuale e non sarà possibile prenotare le camere per periodi inferiori ai 6 mesi, e quindi da aprile a settembre.

Contarini (Aja): «Siamo sulla strada giusta»

«Le prime due fasi del progetto - commenta il presidente Aja, Pierfrancesco Contarini - hanno generato grande entusiasmo, a dimostrazione del fatto che siamo sulla strada giusta. Un progetto che ha già fatto proseliti in altre importanti realtà turistico-balneari italiane, come nella costa romagnola, dove si è parlato chiaramente di “modello Jesolo”. I collaboratori delle nostre aziende rappresentano una parte importante della qualità dei servizi che garantiamo ai nostri ospiti; da parte nostra, come imprenditori e come associazione di categoria, abbiamo il dovere di creare le condizioni per continuare a rappresentare un punto di riferimento lavorativo importante».

In parallelo, Aja ha fatto partire anche un doppio filone strategico, rivolto al recruiting di lavoratori stagionali: un sito dedicato e una campagna di marketing territoriale denominata "Lavorare a Jesolo, il mare delle opportunità". Con www.lavorareajesolo.it, «i lavoratori potranno entrare direttamente in contatto con la città, inviando i loro curricula, che saranno aggiornati di settimana in settimana. - spiegano da Aja - Attraverso questo portale vengono evidenziate le professionalità richieste, ma anche le opportunità offerte ai potenziali collaboratori: dalla crescita professionale alla possibilità di alloggio, ai vantaggi derivanti dal trovare occupazione in una città dall’alta qualità della vita e dove la “stagionalità” ha una durata media di almeno cinque mesi».