In piena crisi Covid premiato l'hotel Ambassador, boom di recensioni positive su Tripadvisor

L'hotel Ambassador di Caorle nei giorni scorsi ha ricevuto il Traveler's Choice Award da Tripadvisor. Il riconoscimento di Tripadvisor, la piattaforma online dedicata al settore del turismo, premia le strutture ricettive che si sono distinte per aver ricevuto maggiori recensioni positive.

Segnale positivo di speranza

L'hotel, acquistato nel 2007, riqualificato e restaurato, nel 2020 ottiene la quarta stella. Il riconoscimento del Traveler's Choice Award, ricevuto nel difficile anno appena superato, è un piccolo segnale positivo di ripartenza per il mondo del turismo veneziano. La direzione della struttura commenta: «La pandemia ha cambiato il modo di lavorare anche nel turismo: tutto si svolge all'ultimo minuto e non è possibile programmare nulla come invece accadeva prima. Solo grazie ad un lavoro di squadra una struttura imponente come la nostra è riuscita ad offrire un servizio alternativo dettato dalle ristrettezze. Vorremmo lanciare un segnale positivo di speranza a chi ha fatto dell'ospitalità alberghiera la sua ragione di vita non solo nel Veneto ma in tutta Italia: se ci siamo riusciti noi auguriamo di cuore che ci riescano tanti altri. A volte basta un banale esempio per incoraggiare chi è demoralizzato. Se la struttura ha raggiunto questo ambito premio in un periodo cosi ostile è grazie allo staff, al servizio spiaggia, ai fornitori ed alla nostra fedele clientela che ha creduto in noi. Cogliamo l'occasione per ringraziarli tutti di cuore».