Torna la linea 2 in canal Grande fino al Lido, più corse serali del 2/ e altri servizi nelle 5.1-5.2

Torna la linea 2 in canal Grande fino al Lido; c'è il prolungamento dell'orario serale della 2/, e corse aggiuntive di linea 5.1-5.2. Come da programmazione definita a inizio estate, in accordo con l’amministrazione comunale di Venezia, Avm da domani, venerdì 13 agosto, al fine di favorire la mobilità di cittadini e visitatori da e verso le spiagge del Lido e lungo il canal Grande, in previsione dell’aumento dei flussi in arrivo a Venezia nelle prossime settimane, integra il servizio di navigazione.

La linea 2 avrà due corse all’ora da piazzale Roma al Lido dalle 8:06 alle 18:06 ai minuti 06 e 36; due corse all’ora dal Lido a piazzale Roma dalle 9:00 alle 19:00 ai minuti 00 e 30. Effettuano fermate intermedie a Ferrovia, San Marcuola Casinò, Rialto, Accademia, San Marco-San Zaccaria e Giardini.

La linea 2/ ha il servizio prorogato oltre le 20 con 6 corse all’ora da piazzale Roma a Ferrovia e Rialto dalle 20:01 alle 23:51 ai minuti 01, 11, 21, 31, 41 e 51; da Rialto a Ferrovia e piazzale Roma dalle 20:22 alle 00:12 ai minuti 02, 12, 22, 32, 42 e 52.

Le linee 5.1/5.2 - corse aggiuntive limitate da Sant’Alvise al Lido alle 9:45, 10:15, 10:45, 11:15, e dal Lido a Sant’Alvise alle 18, 18:30, 19 e 19:30. Effettuano fermate intermedie a Madonna dell’Orto, Fondamente Nove, Celestia e San Pietro di Castello.