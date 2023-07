Ancora maltempo, una quarantina di interventi dei vigili del fuoco

Nuova ondata di maltempo in Veneto e in provincia di Venezia. Il temporale di sabato pomeriggio ha provocato la caduta di rami e alberi in diversi comuni.

Una quarantina gli interventi richiesti ai vigili del fuoco, soprattutto in Riviera del Brenta, nei comuni di Mira, Mirano, Dolo e Santa Maria di Sala. Nulla di grave, secondo i primi accertamenti. Si tratterebbe in gran parte di rami e alberi divelti dal vento, senza danni o feriti.