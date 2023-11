Natale in piazza Milano a Jesolo, 10 dicembre-6 gennaio

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Ad accogliervi con allegria, entusiasmo e creatività tante sorprese per grandi e piccini! Da non perdere i due presepi: quello di Sassi, ma anche quello dei Madonnari. Frutto di un lavoro collettivo e sinergico tra comitato di zona, amministrazione comunale e commercianti, Piazza Milano è pronta ad accogliervi tutti nel miglior modo possibile. In un contesto adatto alle famiglie, Vi aspettano ben 18 eventi di intrattenimento in un periodo che va dal 10 dicembre al 6 gennaio. Ingresso libero e gratuito.