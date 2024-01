700 anni dalla morte di Marco Polo: insediato il Comitato nazionale

Si è insediato il Comitato nazionale con il compito di programmare, promuovere e curare lo svolgimento delle manifestazioni per le celebrazioni dei 700 anni dalla morte di Marco Polo, come da decreto del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, che non ha voluto mancare all’insediamento. Presidente è stato nominato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro e segretario tesoriere Chiara Regazzo, mentre la presidente del Comitato scientifico e coordinatrice generale è stata individuata nella rettrice di Ca' Foscari, Tiziana Lippiello.

«Sarà un programma di eventi inclusivo e aperto a personalità del mondo della cultura, delle istituzioni, ad associazioni, mondo dell’impresa e dell’economia - ha esordito Brugnaro - C’è grande fermento e augurio che molte città italiane, europee e mondiali partecipino. Sarà anche un’occasione per scoprire contaminazioni, influenze e memorie ancora oggi sconosciute. Un grande percorso culturale ed economico alla scoperta dell’attualità di questo grande viaggiatore e mercante veneziano».

Le celebrazioni per i 700 anni di Marco Polo sono state amplificate con il Carnevale 2024, intitolato proprio “Ad Oriente. Il mirabolante viaggio di Marco Polo”, e stanno proseguendo con mostre, convegni, seminari e pubblicazioni, sia a livello locale che nazionale ed internazionale. Anche la Festa del Redentore avrà uno spettacolo pirotecnico dedicato a Marco Polo, mentre la Regata storica richiamerà la figura del giovane viaggiatore veneziano. A Palazzo Mocenigo fino al 29 febbraio sarà visitabile la mostra “Abiti storici del museo della seta di Suzhou”, in attesa dell’esposizione clou a Palazzo Ducale: “I mondi di Marco Polo. Il viaggio di un mercante veneziano nel Duecento” dal 6 aprile al 29 settembre. Tante le attività che si potranno seguire consultando il sito web dedicato leviedimarcopolo.it e attraverso i canali social. L’elenco delle iniziative potrà arricchirsi di nuove proposte: sul sito ufficiale www.leviedimarcopolo.it, anche in inglese e cinese, c’è una sezione per proporre iniziative da inserire nel calendario delle manifestazioni, che verranno verificate dal Comitato scientifico, ed entreranno in una piattaforma di comunicazione internazionale.