La piattaforma "noalese" del porto di Trieste ottiene il premio come miglior opera in calcestruzzo

La piattaforma logistica del porto di Trieste, proclamata "miglior opera in calcestruzzo armato precompresso" del 2020, porta la firma anche dell'azienda noalese Cosmo: il riconoscimento è stato decretato in questi giorni dall’Aicap, l'associazione dei costruttori della categoria, che l’ha scelta come la migliore infrastruttura di questo genere costruita negli ultimi anni in Italia.

L'azienda Cosmo Gruppo è stata partecipe del progetto, completato alla fine del 2020, come costruttore. La piattaforma è impiegata per la movimentazione di container e roll-on/roll-off, con una capacità che ammonterà in totale a circa 300 mila TEU. Si trova nella zona di Bagnoli della Rosandra e rientra nella FREEeste, una nuova zona franca, di proprietà dell'interporto di Trieste, estesa per 240 mila metri quadri, di cui 74 mila coperti.

Spiega il presidente del Gruppo, Fabio Cosmo: «Dopo aver realizzato la bonifica dei terreni e delle acque attraverso la realizzazione di una trincea drenante e di un impianto di sollevamento, la demolizione di edifici esistenti in quella vecchia zona del porto con la separazione tra i rifiuti da smaltire e il recupero di materiale idoneo al riutilizzo nello stesso cantiere, abbiamo realizzato la sottofondazione sopra la quale è stata poi gettata la pavimentazione. Un intervento innovativo che abbiamo portato a termine insieme alle altre aziende partner consegnando a Trieste e al Nordest un’opera strategica per i flussi di merci lungo la nuova via della seta».

L’opera è stata scelta tra cinque opere infrastrutturali, tra cui anche il nuovo ponte sul Tagliamento, il nuovo ponte San Giorgio di Genova, quello realizzato in sostituzione del “Morandi”, e altri due grandi ponti strallati.