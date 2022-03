Sedici morti sul lavoro a Venezia: presidio in campo per Cgil, Cisl e Uil

Sedici morti sul lavoro a Venezia: 13 nel corso del 2021 e 3 nei primi 2 mesi del 2022. Per questo Cgil, Cisl e Uil tornano in piazza, giovedì alle 11, per dire stop agli incidenti che costano la vita alle persone durante la loro attività. «Imprese, sanità e governo devono investire per la tutela - affermano le sigle confederali -. Da quando la crisi pandemica ha allentato il suo morso e le attività produttive hanno ripreso la risalita, siamo costretti a piangere il susseguirsi di morti e infortuni gravi, spesso per la mancanza del rispetto delle norme di sicurezza, per la precarietà lavorativa e per la continua rincorsa al lavoro senza una minima garanzia e tutela».

Oltre 1200 i morti sul lavoro in Italia nel 2021, 75 in Veneto, a Venezia 13. «Non ci accontentiamo più dell’indignazione, è il momento di cambiare passo e di passare dalle parole ai fatti concreti». Cgil, Cisl e Uil manifestano in campo San Maurizio per chiedere di «costruire una cultura della sicurezza e valorizzare il ruolo dei delegati e dei rappresentanti per la sicurezza aziendali e territoriali». Le organizzazion chiedono anche investimenti, una campagna di formazione in ogni azienda e più controlli per impedire gli appalti al maggior ribasso e gli aumenti della precarietà e dell’irregolarità. Appello alla Regione, infine, affinché potenzi gli Spisal con assunzoni di personale e aumenti l'organico all'Ispettorato del lavoro e le pene siano più severe in caso di inosservanza delle regole. «Va costruito un percorso comune con tutti i soggetti coinvolti: sindacato, imprese, governo locale, sanità pubblica - concludono -. Cgil, Cisl e Uil di Venezia chiederanno a tutti di essere uniti verso un obiettivo comune: ma più morti sul lavoro».