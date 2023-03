Via del Boschetto cambia volto con verde, aree gioco e spazi per lo skate

Un intervento ambizioso che va oltre il supermercato Famila che sorgerà. L'amministrazione di Chioggia ha presentato il progetto per la rivitalizzazione di via del Boschetto a Sottomarina, fino ad oggi privata e inaccessibile. Per fine anno verrà inaugurato il primo stralcio, nell'area ovest. Costo totale previsto dell'intervento è di circa 15 milioni di euro.

Si tratta di un progetto del 2015, che ha visto un iter lungo. «L’area così com’era costituiva un vuoto urbano - ha spiegato l'architetto Daniel Tiozzo, progettista e coordinatore dell'intervento -. Obiettivo del progetto era definire lo spazio attraverso due percorsi: uno ludico verde e l’altro della passeggiata urbana».

Oltre al supermercato diviso da una promenade da negozi di vicinato, il progetto prevede un punto per le bici, spazio per gli scacchi che favoriscono l'incontro, campo da bocce, spazio verde. Verrà realizzato anche un “attivatore” per dare modo ad eventuali associazioni di gestire giochi e attività per i bambini. Il supermercato si doterà di una quinta che fungerà da teatrino. Inoltre, il percorso verde si dipana anche in altre aree gioco: campo da pallacanestro e spazio per lo skateboard. Verranno piantate diverse essenze, 67 specie arboree studiate con attenzione per assicurare la stagionalità. Inoltre saranno a disposizione 150 posti auto nel parcheggio del supermercato che saranno aperti a tutti.

Il geometra Luigi Vianello ha specificato quali saranno le opere di urbanizzazione che verranno eseguite approfittando di questo cantiere: «via del Boschetto sarà a doppio senso così come via Bergamo. Verrà realizzata la rotatoria per una viabilità sicura e i sottoservizi che quella zona non ha come: illuminazione e fognature». Sotto la pista ciclabile, infine, verrà realizzato un mega tubo che servirà alla raccolta delle acque piovane.

«Dopo questo intervento - ha commentato il sindaco, Mauro Armelao -, l'area sarà fruibile per l’intera città. Non solo per l’accesso al supermercato ma per tutti gli altri servizi che verranno realizzati. A nessuno piace tagliare gli alberi ma le essenze che verranno piantate sono oltre 60, mentre daremo risposte ai bambini che mi chiedevano la pista da skateboard e ai circa mille cittadini che già un anno fa avevano raccolto le firme per sollecitare la realizzazione di un campo da bocce. Entrambi questi spazi sono previsti dall’intervento».