Actv, nuova campagna abbonamenti. Esenzione fino ai 6 anni di età anche in extraurbano

Inizia lunedì 21 agosto la nuova campagna abbonamenti del servizio di trasporto pubblico Avm/Actv. Anche nel 2023-2024 non ci saranno rincari sulla rete urbana, che mantiene la tabella dei prezzi ferma dal 2015: l'abbonamento mensile standard costa 37 euro, quello annuale 370; la quota studenti, invece, è di 25 euro per il mensile e di 230 per l'annuale. Questo, come spiegato dall'assessore al bilancio Michele Zuin, «nonostante i forti incrementi dei costi energetici e operativi a cui le aziende devono far fronte», indice della scelta di «stare dalla parte dei cittadini e delle famiglie». L'abbonamento annuale si può acquistare in quattro rate senza interessi.

La novità è l'innalzamento dell’esenzione per bambini sulle reti extraurbane, che passa dai 4 ai 6 anni di età. «Inoltre - aggiunge Zuin - siamo riusciti a riportare i servizi automobilistici e di navigazione ai livelli pre-covid. Si potrà viaggiare su autobus, tram, vaporetti, ferry-boat e people mover, tutto in un’unica soluzione, illimitatamente su un parco mezzi composto da 530 autobus e 20 tram e circa 150 imbarcazioni e 150 stazioni galleggianti. Un motivo in più per abbonarsi e per dare fiducia al nostro trasporto pubblico locale».

La campagna si sviluppa sui tre concetti di smart, green ed economico: smart perché permette di usare più mezzi con lo stesso titolo di viaggio ed evita le attese e le code agli sportelli; green perché, scegliendo il trasporto pubblico, si riduce il numero dei veicoli privati in circolazione e quindi l’inquinamento; economico perché permette di risparmiare tempo e denaro, muovendosi in libertà 7 giorni su 7 e nell’arco delle 24 ore. La scorsa campagna 2022, grazie anche al contributo del bonus trasporti, si era chiusa con 150mila abbonamenti emessi, di cui 20mila annuali.

Nel frattempo l’azienda sta investendo nel rinnovamento della flotta navale e di quello automobilistico, con orizzonte 2030, attraverso l’introduzione delle motorizzazioni ibride diesel-elettriche, dei nuovi ferry e dell’alimentazione a idrogeno ed elettrico per i bus urbani. Parallelamente è in atto un processo di innovazione verso il nuovo sistema digitale di bigliettazione elettronica, che sarà attivo a partire dal 2024. Alcune funzioni sono già disponibili sul sito www.avmspa.it e la Avm Venezia official app, come la tessera Venezia Unica virtuale.

«Ancora una volta - commenta l’assessore alla mobilità, Renato Boraso - il Comune si dimostra attento alle necessità degli utenti del trasporto pubblico proponendo a famiglie e lavoratori anche opportunità di risparmio. Vengono inoltre proposti dei nuovi servizi che agevolano l’acquisto dei titoli di viaggio senza spostamenti e senza perdite di tempo. Inoltre, se acquistato tramite l’Avm Venezia official app, l’abbonamento sarà presente nello smartphone e quindi sempre a portata di mano». Per Piero Rosa Salva, amministratore unico di Vela spa, la campagna «valorizza il servizio di trasporto pubblico come strumento di sostenibilità ambientale, praticità e risparmio. Vela mette in campo una strategia che comprende una rete vendita diretta, un numero crescente di emettitrici automatiche, la partnership con la Federazione tabaccai e la piattaforma info-commerce www.veneziaunica.it».