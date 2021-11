Acqua alta stasera primo novembre, su le barriere del Mose dalle 18

Le previsioni del centro maree del Comune di Venezia alle 10.30 del primo novembre preannunciano eventi di marea sostenuta in questi giorni: il Mose è pronto ad azionare le barriere per difendere la laguna e la città di Venezia dall’emergenza dell'acqua alta, lo afferma in una nota il commissario straordinario al Mose, Elisabetta Spitz, che annuncia, a condizioni meteo confermate, il sollevamento delle barriere mobili del sistema a partire dalle 18 di oggi.

Al momento si prevede a Venezia un picco di 125 centimetri alle 20.45 e a Chioggia di 105 centimetri alle 21. Si comunica, pertanto, che a condizioni meteo confermate, si procederà al sollevamento delle barriere mobili a partire dalle. L'operazione si concluderà alle 23 del primo novembre e i canali verranno riaperti alla navigazione all'una del 2 novembre.

L’aggiornamento delle previsioni meteorologiche conferma il passaggio sul Mediterraneo di una depressione con intensi e persistenti venti di scirocco sull'Adriatico con rinforzi importanti sulla costa veneta dal tardo pomeriggio. La situazione meteorologica conferma quindi la possibilità di importanti contributi meteorologici alla marea. Questi, associati ai massimi di marea astronomica di sizigia, tenderanno a produrre altrettanti eventi mareali intensi.