Trasporto pubblico, in arrivo 40 milioni di euro per Actv

Quaranta milioni di euro per il trasporto locale di Venezia. L'annuncio è del ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta: «Una boccata d’ossigeno. - ha commentato - Mi ero impegnato, anche su richiesta del sindaco Brugnaro, del mio assessore al Bilancio Zuin e dell'intera città, affinché nella legge di bilancio fosse previsto uno stanziamento per sostenere il servizio di trasporto urbano locale, in virtù della sua specificità e della grande sofferenza di Actv per la riduzione degli incassi legata al calo di turisti durante la pandemia».

Brunetta spiega che con un emendamento del gruppo Forza Italia, approvato nella notte in commissione al Senato, sono arrivate risorse «per 15 milioni nel 2022, 19 milioni nel 2023 e 6 milioni nel 2024. È un primo passo per rendere gestibili le difficoltà del settore. Il Governo continuerà a sostenere Venezia, le sue aziende e i suoi lavoratori. Prendo questo impegno da ministro, e da veneziano».