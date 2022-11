Lite in campiello dell'Anconeta in Strada Nuova, aggressione vicino al bar

Sabato all'ora dell'aperitivo è scoppiata un'altra lite in centro storico dopo la grave aggressione del 22 ottobre scorso ai danni di un ragazzo sanmarinese, in campo San Geremia, colpito da una persona di un gruppo proveniente di Bassano del Grappa. Altri pugni, sempre in Strada Nuova, sono stati sferrati a un ragazzo che camminava indossando la maglietta del Venezia, e infine a un uomo che era in compagnia di amici sempre in Strada Nuova quando ha rimediato dei pugni in faccia forse per una scommessa.

Sabato verso le 19 la lite è scoppiata in campiello de l'Anconeta, vicino all'ex Teatro Italia in Strada Nuova, nei pressi del bar che ha il plateatico sulla parte opposta in cui ci sono erboristeria e farmacia. Qui a venire alle mani - si parla di una "scazzottata" - sono state tre persone, seguendo il racconto di chi li ha visti, più la ragazza di uno di quelli coinvolti che ha tentato di dissuadere uno dei picchiatori.

Erano seduti al bar, da quanto si è appreso, forse prendevano l'aperitivo e chiacchieravano quando all'improvviso gli animi si sono scaldati e qualcuno dalle parole è passato ai fatti. A scatenare la zuffa potrebbe esser stata qualche parola di troppo o frase fuori posto. Quando la ragazza ha provato a mediare per riportare alla ragione gli altri tre sembra che già non ci fosse più nulla da fare per tranqullizzarli. Tutto è andatao avanti e come al solito si è concluso con una segnalazione alle forze dell'ordine o ai soccorsi, allertati dai passanti o dai conoscenti.