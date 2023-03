Alloggi a prezzo calmierato per gli addetti della giustizia: accordo tra Venezia e il ministero

È stato firmato questa mattina, 31 marzo, un accordo pensato per favorire la permanenza a Venezia degli addetti della giustizia. A siglarlo sono stati il ministro Carlo Nordio e il sindaco Luigi Brugnaro. La convenzione, in sostanza, prevede l'assegnazione di dieci alloggi a prezzi calmierati in favore di altrettanti impiegati amministrativi in servizio negli uffici giudiziari della città.

Con questa operazione, è stato detto, si tenta di cominciare a risolvere l'annoso problema della desertificazione degli uffici giudiziari veneziani, considerati poco appetibili per i costi della città. Il problema è stato più volte sollevato dal tribunale e dalle istituzioni locali: basti considerare - come riporta l'Ansa - che il ministero ha appena indicato 28 impiegati per Venezia ma solo in sei hanno dato disponibilità e solo quattro si sono effettivamente presentati al lavoro.

«La legge è uguale per tutti ma non i costi - ha detto Nordio -, ho proposto salari diversificati ma mi è stato detto di no perché ci sono le gabbie salariali, ho parlato di assunzioni regionalizzate ma anche questo non va bene per principi di costituzionalità. Oggi arriviamo a questa soluzione». «Quando ho presentato alle Camere il mio progetto per la giustizia - ha ricordato - ho parlato di due aspetti, uno relativo alle riforme e il secondo all'economia della giustizia. Proprio questa è stata completamente scavalcata dalla prima, non permettendo di risolvere il problema. I prezzi sono diversi nel nostro Paese e bisogna tenerne conto, il problema è come. Ora abbiamo questa prima soluzione che spero di estendere a tutto il Veneto e ad altre realtà nazionali».

«Siamo a disposizione per collaborare - ha aggiunto Brugnaro - anche per cose minime pur di dimostrarci all'avanguardia. Ricordo che il Comune ha stanziato i fondi per il secondo stralcio della Cittadella della giustizia (a piazzale Roma, ndr), e presto ci sarà il terzo, perché un sistema giudiziario che funziona, specie in sede civile oltre che penale, garantisce attrattività a chi lavora ed alle imprese».