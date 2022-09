Appello a Lega calcio amatori: «No impianti chiusi per la scomodità delle trasferte»

«La Lega calcio amatori Venezia Mestre decide di escludere alcuni impianti del territorio della Municipalità di Venezia, Murano e Burano a causa delle scomodità che le trasferte provocano alle squadre ospiti», e la consigliera delegata allo Sport, Sara Arco, lancia un appello. «Ho scritto alla Lega calcio di fare un passo indietro, offrendo la mia disponibilità a organizzare un tavolo con gli interessati per facilitare le trasferte».

Venezia, argomenta la consigliera di Municipalità, rischia di perdere sempre più funzioni. «E con esse opportunità di crescita sociale, residenti e servizi per chi resiste. L’esclusione di questi impianti sarebbe un'ulteriore sconfitta. Abbiamo, ora più che mai, bisogno di fare scelte coraggiose e pensare alle peculiarità del nostro territorio non come una scomodità ma come unicità. In Municipalità ci stiamo impegnando a trovare soluzioni affinché nessun territorio venga lasciato indietro».

Sull'argomento interviene anche il vicesindaco e assessore allo Sport, Andrea Tomaello. «Una scelta che, da sportivo prima che da amministratore, mi rattrista molto, non tanto per la possibilità di giocare o meno questa competizione, ma per il fatto che non vorrei si aprisse un “precedente”. L’obbiettivo comune di Amministrazione, Lega calcio, squadre e tesserati deve essere quello di dar a tutti la possibilità di fare sport e divertirsi. Chiederò un incontro ai responsabili della Lega calcio per spingerli a tornare sui loro passi». Dello stesso avviso il consigliere comunale Nicola Gervasutti. «Auspichiamo che si possa trovare un accordo, nella peggiore delle ipotesi si può pensare di sostenere una Lega amatori per le squadre della laguna che poi nelle fasi finali affronteranno i pari della terraferma».