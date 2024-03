Maltempo, albero cade in tangenziale e colpisce una macchina

Un albero è caduto in tangenziale domenica sera proprio mentre passava un'auto, che è rimasta danneggiata. Nessuna conseguenza per i passeggeri a bordo ma ci sono formate code in attesa dell'intervento di rimozione. Verso le 19.30 nel territorio comunale di Marcon l'arbusto che si è sradicato probabilmente a causa del forte maltempo si è rovesciato sulla carreggiata della tangenziale in direzione Trieste, centrando un veicolo e bloccando il traffico.

I vigili del fuoco intervenuti lungo lungo l'A57 tra lo svincolo del Terraglio la diramazione autostradale dell’A27 a Venezia sono arrivati dalla sede di Mestre e hanno provveduto al taglio e la rimozione dei rami dell’albero, mentre la macchina, distrutta sulla parte anteriore, è stata portata via dal soccorso stradale. Sul posto anche il personale ausiliario autostradale. Le operazioni dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.