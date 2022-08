Arrestato Pasquale Aita

Pasquale Aita, il senzatetto di piazzale Roma, è stato arrestato un'altra volta venerdì mattina verso le 10.30. La polizia locale lo ha fermato mentre prendeva a bottigliate un vetro della portineria d'ingresso degli uffici Avm Actv dell'autorimessa comunale. L'allarme è scattato per i danneggiamenti che Pasquale Aita stava compiendo. I vigili lo hanno fermato e portato via mentre aveva già rotto il vetro. Sabato alle 11 apparirà dinnanzi al giudice per la direttissima.

Il senzatetto da anni staziona con i suoi bagagli a piazzale Roma, spostandosi con un carrello pieno di borse e coperte tra Santa Chiara e la cittadella della giustizia. I procedimenti penali a carico di quest'uomo superano ormai il centinaio. Tra imbrattamenti, offese, aggressioni, provvedimenti di allontanamento non rispettati la lista si è allungata al punto che certi provvedimenti a suo carico sono ormai caduti in prescrizione. A giugno scorso Pasquale Aita era stato fermato per aver lordato le auto della polizia locale e del Suem costringendo gli operatori a perdere ore per ripulire i mezzi che altrimenti sarebbero stati inutilizzabili. Aita è anche stato fermato con il taser e portato all'ospedale di recente.