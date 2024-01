Due chili di cocaina in macchina, arrestato

Nascosti in un doppiofondo della sua auto trasportava due chili di cocaina. La guardia di finanza nei giorni scorsi ha arrestato un uomo di nazionalità albanese, fermato durante una serie di controlli che hanno riguardato le zone di Mestre, Marghera e il centro storico di Venezia. Il "corriere" è stato bloccato al volante della sua macchina a Mestre e sottoposto a perquisizione. Decisivo l'intervento, per scovare la cocaina, delle unità cinofile.

Non è stato, però, l'unico a finire nei guai. In settimana i baschi verdi, in azione nel centro storico di Venezia, hanno arrestato anche un cittadino tunisino, irregolare in Italia, trovato con 110 grammi di hashish e 21 grammi di cocaina. L'uomo è stato processato per direttissima e condannato a un anno di reclusione con pena sospesa e un invito a presentarsi all'ufficio immigrazione per regolarizzare la sua posizione. Infine, sempre a Venezia è stato denunciato un giovane italiano, trovato con 46,52 grammi di hashish. Un minorenne, fermato con 3,62 grammi della stessa sostanza, è stato invece segnalato come assuntore alla prefettura.

