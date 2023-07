Sorpreso con cocaina e hashish, 30enne arrestato

I carabinieri lo hanno notato mentre si muoveva tra le calli in modo frenetico, con un comportamento sospetto, e hanno deciso di fermarlo per un controllo. Ci avevano visto giusto: durante la perquisizione gli hanno trovato addosso più di dieci dosi di cocaina e una stecca di hashish.

È finito in manette un 30enne di origine tunisina, irregolare sul territorio nazionale, bloccato venerdì scorso nel pomeriggio a San Basilio a Venezia. Oltre alla droga, i militari del nucleo operativo della compagnia di Venezia gli hanno sequestrato 500 euro in contanti ritenuti provento dello spaccio. Processato per direttissima, è stato condannato a quattro mesi di reclusione e al pagamento di una multa di 700 euro.