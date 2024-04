Un chilo di hashish, cocaina e 6mila euro in casa: in manette

I carabinieri di Venezia, nei giorni scorsi, hanno arrestato un uomo di 29 anni, di origini tunisine, poiché sospettato di spaccio di stupefacenti. La parziale conferma, i militari, la hanno avuta perquisendo due abitazioni nel centro storico lagunare.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Entrati in azione nottetempo, all'interno dei due appartamenti i carabinieri hanno trovato un totale di 1,2 chili di hashish, 30 grammi di cocaina, bilancino di precisione e vario materiale per confezionare le dosi. A completare il quadro circa 6mila euro in contanti, in banconate di differenti tagli, considerati presunto provento dell'illecità attività.

Nel corso del blitz, sono stati denunciati in concorso la moglie del presunto pusher, una 33enne di origine russe, e il fratello di 19. Il 29enne, al termine delle formalità di rito, è stato invece portato in carcere a Santa Maria Maggiore, a disposizione dell'autorità giudiziaria.