Arrestato con un etto di eroina ad Asseggiano

Distante dal centro, pensando di dare meno nell'occhio, seduto su una panchina tra Asseggiano e via Miranese uno spacciatore poco più che ventenne continuava a guardarsi attorno. Poi l'incrocio di sguardi d'intesa con un uomo di passaggio, quindi l'avvicinamento e il rapido scambio. Avevano dietro di sé i poliziotti della squadra mobile veneziana a osservare tutta la scena, ma se ne sono accorti quando ormai li avevano già fermati. Fuori di dubbio che ci avessero giusto gli agenti, anche se il volto del pusher non sembravano averlo mai visto.

Tunisino, classe 2001, aveva addosso un etto di eroina. Probabilmente avrebbe passato il pomeriggio a smerciare la droga già pronta in dosi e che casomai era pronto a confezionare perché i poliziotti gli hanno trovato addosso perfino un bilancino. Arrestato e poi convalidato la scorsa settimana ha avuto il divieto di dimora dal giudice che gli ha imposto di stare lontano dal territorio. Intanto è stato identificato e non è più un volto nuovo e senza precedenti per la polizia. L'arrivo di nuove leve dello spaccio di strada a Mestre è un fatto già notato mentre il gelo dell'inverno sta lentamente lasciando spazio a temperature più miti e le strade di sera si ripopolano, con i controlli delle forze dell'ordine in aumento. La scorsa settimana durante le operazioni Alto impatto coordinate dalla questura di Venezia sono state identificate 294 persone, per lo più stranieri e con a carico precedenti. Trenta le macchine passate al setaccio oltre a una decina di locali ed esercizi commerciali.