Zahra Ahmadi sta volando su Roma. Alle 13 l'arrivo a Fiumicino

Duecentotre cittadini afghani, tra i quali Zahra Ahmadi, atterreranno questa mattina a Fiumicino tra le 12 e le 13. Dopo essere partiti ieri da Kabul, a bordo di due C130 dell'Aeronautica Militare - il primo con 103 persone e il secondo con 99 - per poi essere imbarcati tutti insieme su un Boeing KC767 decollato dal Kuwait, sono ora in viaggio per Roma.

All'arrivo nello scalo romano, verrà attivata per tutti, così come già accaduto in occasione degli altri voli giunti tra lunedì e mercoledì al Leonardo da Vinci, la profilassi sanitaria anti covid che si svolgerà all'interno del Terminal 5, decentrato rispetto alle altre aerostazioni. Dopo di che, gli afghani lasceranno lo scalo romano a bordo di pullman dell'Esercito, peraltro già parcheggiati sul piazzale antistante l'ingresso del Terminal, per essere trasferiti in apposite strutture individuate a loro dedicate.

Prima di partire Zahra ha sentito al telefono il fratello Hamed, ristoratore a Venezia, che negli ultimi giorni si è mantenuto in costante contatto con lei. «Mi sento molto felice, - gli aveva confidato - sto salendo sull'aereo che alle 11.30 di domani mi porterà a Fiumicino. Sono persino riuscita a dormire oggi dopo quattro giorni. Vedo quello che sta accadendo e non posso che essere triste per quello che mi lascio alle spalle e per tutte le donne che restano lì. Le speranze che avevo per il futuro del mio Paese sono andate in fumo».