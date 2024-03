Dieci milioni per restaurare due edifici dell'Arsenale e farne un polo culturale

La giunta veneziana approva il progetto definitivo di recupero di due edifici nell'area sud dell'Arsenale, il Carreri e l'ex centrale elettrica. Per l'intervento sono stanziati quasi 10 milioni di euro, nell'ambito della vasta operazione di riqualificazione di tutto il compendio per la quale il governo ha messo a disposizione un totale di 170 milioni del Pnrr. I due edifici interessati dal progetto sono di proprietà comunale e l'obiettivo è farne un centro per attività espositive e culturali.

L'attività prevede il consolidamento e il restauro polifunzionale degli spazi, che rappresentano due momenti rilevanti nella storia edilizia dell’area: sono presenti, infatti, importanti testimonianze di archeologia industriale relative alla prima cabina elettrica e di trasformazione dell'Arsenale. L’assessore ai lavori pubblici, Francesca Zaccariotto, spiega: «L’operazione rientra nel piano di sviluppo e potenziamento delle attività̀ de La Biennale di Venezia in funzione della costruzione di un polo permanente di eccellenza nazionale e internazionale. I due edifici conservano testimonianze delle diverse fasi e destinazioni d’uso cui furono soggetti, fino all’abbandono attuale».

Gli interventi, aggiunge, sono «volti a mantenere e valorizzare le varie fasi di trasformazione che gli stessi hanno subito nel tempo, a partire dai primi del XIII secolo sino a metà degli anni ’60», e «riguardano il restauro conservativo delle parti di maggior valore storico, interventi di manutenzione straordinaria e adeguamento normativo delle strutture, introduzione di nuovi spazi di servizio e impianti tecnologici per l’utilizzo espositivo e culturale, garantendo un nuovo livello di accessibilità agli ambienti». Il soggetto attuatore sarà la Fondazione La Biennale.

Grazie a uno stanziamento di 169,5 milioni di euro, la Biennale di Venezia rientra tra i 14 progetti strategici inseriti dal governo nel Piano per i grandi attrattori culturali in seno al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il progetto è articolato in diversi interventi di recupero, che riguardano l’Arsenale di Venezia, il padiglione centrale e i giardini della Biennale, le strutture della Mostra del cinema al Lido.

«Continua il nostro impegno per il recupero dell’Arsenale - sottolinea il sindaco Luigi Brugnaro - grazie al consolidamento dei rapporti con i ministeri della difesa e della cultura, ed anche direttamente con la Biennale e la Marina militare. Ricordo come una parte rilevante del compendio risultasse inutilizzata e inutilizzabile, priva di interventi di riqualificazione. In questi anni siamo riusciti a recuperare le risorse necessarie per creare nuovi spazi per manifestazioni, come il Salone nautico e il Salone dell’alto artigianato».