Assembramenti, i prefetti concordano coi sindaci eventuali chiusure di strade e piazze

Prevenire gli assembramenti e vigilare sull'obbligo di indossare la mascherina. Il ministero dell'Interno già lunedì, dopo le immagini degli affollamenti in varie piazze e località di mare e montagna in tutto il Paese, ha emenato una circolare indirizzata ai prefetti sia per convocare oggi, martedì 10 novembre, i comitati provinciali di ordine e sicurezza pubblica, analizzando possibili criticità e rafforzando i controlli, sia per concordare con i sindaci eventuali misure di interdizione di strade o piazze.

Il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza è un organo consultivo del quale fanno parte il questore, il comandante provinciale dei carabinieri, il comandante della finanza, eventuali enti esterni all'amministrazione della pubblica sicurezza e il sindaco, chiamato a collaborare negli ambiti di competenza dell'ente locale per il migliore la sicurezza pubblica.

«Nel recente fine settimana - si legge nella circolare - si sono registrate situazioni di particolare assembramento e inosservanza dell'obbligo di utilizzo delle mascherine. Nella prospettiva di far sì che tale fenomeno venga significativamente a diminuire in corrispondenza dei prossimi fine settimana, si ritiene necessario convocare in via d'urgenza una riunione del comitato. Con precedente circolare del 20 ottobre è stato chiarito che l'applicazione della misura dell'interdizione di strade e piazze può anche avvenire attraverso un contingentamento degli accessi, con provvedimento dell'autorità sindacale, in cui sia impossibile assicurare il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro».