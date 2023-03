Ha salvato un uomo in Canal Grande, Costalonga omaggia il tassista a Ca' Farsetti

È stato l'assessore comunale alle Attività produttive, Sebastiano Costalonga, a porgere ufficialmente il ringraziamento della città venerdì mattina a Ca' Farsetti, a Davide Tussetto, il tassista che il 5 marzo scorso, in Canal Grande, ha salvato dall'annegamento un uomo. Il fatto era accaduto verso le 18: l'uomo, in preda ai fumi dell'alcool, all'altezza della Ca' D'Oro, si era gettato improvvisamente in acqua da un vaporetto e, privo di forze, stava ormai annaspando, quando il tassista è riuscito a raggiungerlo e a lanciargli una ciambella di salvataggio, prima di portarlo in salvo a bordo assieme a una coppia intervenuta con una mascareta a remi a dare supporto. A Tussetto è stato consegnato da Costalonga un gagliardetto della città.

Quella sera, racconta Tussetto, «eravamo riusciti a tirarlo sù sull'imbarcazione a remi, che è più bassa, per poi affidarlo qualche minuto dopo alla polizia locale. Ancora un po' e forse non ce l'avrebbe fatta. Da diversi minuti era ormai immerso, gridava ed era in difficoltà, sfinito - ricorda il tassista - Di certo non potevo voltarmi dall'altra parte. Tornassi indietro, lo rifarei. Lo trovo un gesto del tutto normale, una cosa che chiunque avrebbe fatto vedendo una persona in pericolo. Non mi sento un eroe. Anche la coppia in barca si è mossa come me». Un episodio analogo era successo a gennaio quando i due giovani gondolieri dello stazio di San Tomà, Alvise Nardin e Riccardo Caenazzo, avevano portato in salvo uno straniero che si era gettato in acqua di fronte alla Ca' Foscari rischiando di rimanere investito dai vaporetti in transito.