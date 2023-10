Potenziata la sicurezza in Ghetto e nei siti d'interesse ebraico a Venezia. Come nelle altre città italiane in seguito ai tragici avvenimenti delle ultime ore in Medio Oriente con l'attacco di Hamas e Gaza e la controffensiva israeliana, il prefetto Michele Di Bari ha disposto due Comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica, sabato mattina e nel pomeriggio, aumentando il numero delle forze dell'ordine a Cannaregio, in Ghetto, e su ogni altro potenziale obiettivo israeliano presente in città. È stata rafforzata anche la sicurezza nei confronti delle persone al vertice della comunità ebraica e risulta implementato il servizio di controllo delle attività commerciali e dei siti economici riconducibili a Israele.