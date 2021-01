Avm/Actv, disdetti gli accordi integrativi aziendali di secondo livello

Sono stati disdetti 127 codici di indennità previsti dagli accordi integrativi di secondo livello tra Avm/Actv e le parti sociali. La notizia, data ai sindacati questo pomeriggio riguarda l'interruzione degli accordi stipulati in quanto eccessivamente onerosi da sostenere in un periodo in cui sia la crisi economico-finanziaria che quella turistica hanno ridotto gli introiti dell'azienda e fatto venire meno le stesse esigenze che avevano portato alla stipulazione di tali accordi.

Il duro colpo dell'acqua alta e della pandemia

L'acqua alta del novembre 2019 e la pandemia mondiale ancora in corso hanno fatto subire alla città di Venezia un crollo economico e turistico che ha messo ancora più in evidenza quanto l'economia locale dipenda da questo fattore. Venendo meno il turismo e i conseguenti ricavi economici sembra chiaro che l'attuale struttura dei costi aziendali (che prevede un innumerevoi oneri nei confronti dei lavoratori e un insufficiente guadagno da parte delle aziende) non è più sostenibile e cogruente con la situazione attuale e prevede, quindi, un adattamento. È proprio a favore di questo adattamento che è stato aperto un dialogo con le Parti Sociali per nuovi accordi contrattuali meno costosi e più flessibili. Fino alla stipulazione di un nuovo accordo, quindi, vengono sospese le indennità dei lavoratori e sostituite con il pagamento unilaterale da parte delle aziende del gruppo di un 10% dello spettante a ciascun dipendente.

Dal Carnevale alle trasferte aggiuntive: 127 codici di indennità non più sostenibili

Sono ben 127, solo i codici di indennità di secondo grado, nati per esigenze dei lavoratori e delle loro rappresentanze e concessi dal gruppo Avm/Actv con accordi aziendali di secondo livello. Tra questi, ci sono codici di indennità non più sostenibili attualmente dall'azienza, come ad esempio: l'indennità di presenza per giornate particolari, indennità Carnevale, indennità di reperibilità varie, indennità approntamento mezzi, indennità disponibilità occasionale e molto altro ancora. Il rispetto di tali accordi ha portato finora ad Avm/Actv costi annui aggiuntivi di 8 milioni di euro (per l'incremento dei dipendenti di ruolo) e di 2,2 milioni di euro (per l'assunzione di personale stagionale per il periodo primavera/estate/autunno).

L'opinione dell'assessore dei trasporti Boraso

L'amministrazione comunale dichiara di aver preso atto della situazione nefasta del gruppo Avm/Actv per gli affetti della pademia e acqua alta e sottolinea quanto i ristori del Governo non siano sufficienti a coprire lo sbilancio economico e finanziario del 2020 e del 2021 (dato anche lo stostamento degli ammortamenti di 12 mesi).

«È chiaro che una città con vocazione turistica, come Venezia, è stata tra le più colpite dal lockdown - sottolinea l'assessore Boraso - e necessita di specifici ristori da parte dello Stato. La direzione aziendale ci ha dato un piano generale di interventi di efficientamento e riduzione dei costi, in cui è prevista anche la disdetta della contrattazione integrativa, con effetti dal 01 aprile 2021, e la contemporanea riapertura delle trattative con le organizzazioni sindacali. L’Amministrazione del sindaco Brugnaro ha dato, però, due obiettivi chiari: che Avm/Actv resti pubblica con gestione in-house e che non ci siano licenziamenti. Il mandato, infatti, è volto a salvaguardare i lavoratori, l’impresa e i servizi ai cittadini».

Il commento di Valter Novembrini della Filt

«Ci hanno chiamato nel pomeriggio, anticipandoci la comunicazione. Ci stiamo confrontando per una risposta sindacale unitaria, che arriverà nelle prossime ore - dice Valter Novembrini segretario della Filt Cgil Venezia -. Per noi questo atto unilaterale è irricevibile e offensivo. Non è un metodo di confronto idoneo. Se si vuole iniziare una trattativa seria occorre sgomberare il campo da queste iniziative. A questo punto lo sciopero nazionale dell'8 febbraio avrà per questi motivi carattere locale, finché l'azienda non torna a più miti consigli. Era necessario aprire un tavolo».