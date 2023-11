Barchino contro una briccola, uomo in mare e natante fuori controllo

Barchino contro una briccola finisce rovesciato sul canale Vittorio Emanuele: salvato l'uomo alla guida con l'intervento della Capitaneria di porto. L'incidente è accaduto lunedì quando la guardia costiera di Venezia ha portato a termine un’operazione di soccorso a Porto Marghera per portare in salvo un uomo caduto in mare a seguito della collisione del proprio barchino contro una briccola.

Verso le 17.35, arrivata la segnalazione alla sala operativa, è stato inviato un battello pneumatico della Capitaneria di porto sul posto, dove c'erano già un ferry Actv e una barca gran turismo che vigilivano affinché l’uomo in mare non venisse colpito da altri mezzi in transito lungo il canale. Dopo diversi tentativi, il ferry è riuscito a recuperare a bordo il malcapitato, mentre il barchino intanto continuava a navigare pericolosamente in rotazione, tanto da impattare sul granturismo senza fortunatamente causare grossi danni se non una piccola apertura del fasciame ben sopra la linea di galleggiamento. Il personale della guardia costiera è riuscito ad assumere il controllo del mezzo e a condurlo nel vicino cantiere Actv, per poi scortare la barca gran turismo all’ormeggio al Tronchetto. Poi con la polizia locale è stata identificata la persona caduta in mare (un uomo di 65 anni), che ha rifiutato l’assistenza sanitaria. L'esame del tasso alcolemico ha dato esito negativo.