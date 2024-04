Biennale, il padiglione di Israele rimane chiuso per la protesta di artisti e curatori

Il Padiglione di Israele, alla Biennale di Venezia che inaugura (per la stampa) oggi, e aprirà al pubblico il 20 aprile, rimarrà chiuso a tempo indeterminato. «L'artista e i curatori apriranno l'esibizione quando sarà raggiunto un cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi» recita il cartello affisso sul Padiglione che, secondo quanto annunciato, avrebbe dovuto aprire regolarmente, nonostante le pressioni che chiedevano un ritiro di Israele dall'esibizione.

La scelta di chiudere è dell'artista, Ruth Patir, di concerto con i curatori, come ha confermato lei stessa in una dichiarazione al New York Times: «Lo detesto, ma credo sia importante» ha spiegato l'artista, riconoscendo che la situazione a Gaza sia «molto più grande» di lei, nonostante la straordinaria opportunità professionale che Biennale rappresenta. Patir ha spiegato di essere arrivata a questa decisione di recente, perché sperava che la situazione a Gaza si risolvesse, e crede ancora che si potrà aprire prima del 24 novembre, chiusura di Biennale. I curatori hanno condiviso la sua scelta.

La decisione, di cui, secondo i curatori, non è detto che il governo israeliano fosse informato, arriva come un fulmine a ciel sereno, dato che nonostante decine di migliaia di firme raccolte per chiederne la chiusura, l'esposizione era stata sempre confermata, con il sostegno di Biennale e del ministero della Cultura italiano. Si crea invece una situazione simile a quella del 2022, quando artisti e curatori russi si rifiutarono di esporre in Biennale in protesta con il loro governo dopo l'invasione dell'Ucraina, con la differenza, rispetto ad allora, che non c'è stata condanna dell'aggressione da parte dei vertici di Biennale.