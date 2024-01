Navigazione, sicurezza, pesca e ambiente: l'anno della Capitaneria di Venezia

Seimila e 400 navi in ingresso e uscita da Venezia, 137 ispezioni a quelle che hanno fatto scalo nel porto, 165 multe per oltre 200 mila euro scattate durante l'attività di polizia della Capitaneria lagunare, ma sono invece 300 gli illeciti, con sanzioni per 600 mila euro, scoperti nell'ambito dell'attività della direzione marittima del Veneto in tema di frodi alimentari sul pescato. Questo il bilancio 2023 della Capitaneria di porto-guardia costiera di Venezia e Chioggia, che ha visto le donne e gli uomini impegnati nella salvaguardia della vita umana in mare, della sicurezza della navigazione, anche attraverso il monitoraggio del traffico navale, e della tutela dell'ambiente marino e costiero.

Sulle navi che hanno fatto scalo nel porto sono state verificate anche le condizioni di lavoro dei marittimi imbarcati a bordo: a Venezia, queste attività hanno portato al fermo amministrativo di 14 navi, di cui una per aver violato la disciplina in materia di riciclaggio ecocompatibile delle navi, sancita dall’Unione europea, con la conseguente multa dadiecimila euro, già riscossa. Il personale in servizio alla Capitaneria di porto di Chioggia ha adottato altri 6 fermi amministrativi nello scalo della città clodiense.

Centodiciannove risultano essere le ordinanze di polizia marittima emanate al fine di disciplinare gli usi pubblici marittimi a salvaguardia della vita umana in mare e tutela della sicurezza della navigazione e portuale. Quest’anno sono aumentati i controlli in ambito portuale, con 27 ispezioni svolte presso altrettanti impianti. Di particolare intensità è stata l’opera mirata a verificare il rispetto delle normative nazionali ed europee in materia di cattura, commercializzazione, somministrazione, detenzione dei prodotti della pesca e obblighi di tracciabilità, soprattutto durante i periodi delle festività quando maggiore è il consumo di prodotti ittici.