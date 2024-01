Security in ambito portuale, 165 sanzioni nel 2023

Oltre 200mila euro di sanzioni nell'ambito dei controlli relativi alla security in ambito portuale. Un totale di 165 multe elevate nel corso del 2023 dalla capitaneria di porto di Venezia, che in questi giorni ha fatto un bilancio delle attività svolte nell'anno appena trascorso.

Clicca qui per iscriverti al canale WhatsApp di VeneziaToday

Fermo amministrativo per 14 navi a Venezia

Il monitoraggio del traffico marittimo ha visto transitare circa 6.400 navi, in ingresso ed uscita dal sorgitore di Venezia. Sulle navi che hanno fatto scalo nel porto, sono state eseguite 137 ispezioni tese a verificare la rispondenza alla normativa internazionale applicabile relativa alla sicurezza della navigazione, alla tutela dell’ambiente marino, nonché alle condizioni di vita e dignità del lavoro dei marittimi imbarcati a bordo. Nel solo porto di Venezia, questa attività ha portato al fermo amministrativo di 14 navi, di cui una per aver violato la disciplina in materia di riciclaggio ecocompatibile delle navi, con la conseguente sanzione da 10mila euro. Ulteriori sei fermi amministrativi di navi sono stati disposti presso il porto di Chioggia, dove è stato emanato anche un provvedimento di bando nei confronti di una nave straniera.

Frodi sulla pesca: multe per 600mila euro

Di particolare intensità è stata l’opera svolta a tutela del consumatore nei confronti delle frodi alimentari sul pescato. Nella nostra regione sono stati scoperti 297 illeciti amministrativi, per un importo di sanzioni di oltre 600mila euro. È stato sequestrato prodotto ittico per un totale complessivo di quasi 115 tonnellate.