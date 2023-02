Bullizzato dai compagni di scuola, 14enne all'ospedale

Ha assunto trenta pastiglie di tachipirina in una sola volta. Un'intera scatola, una dose tossica che lo ha fatto finire all'ospedale. E quando i medici gli hanno chiesto il perchè di questo gesto, lui ha risposto con una richiesta di aiuto, raccontando di non farcela più a causa dell'atteggiamento di alcuni compagni di scuola nei suoi confronti. Prese in giro e atti di bullismo che andrebbero avanti da settembre.

Protagonista dell'episodio, raccontato dal Corriere del Veneto, un ragazzino di 14 anni che frequenta un istituto di Venezia. Il fatto risalirebbe allo scorso 24 gennaio. Come riporta il quotidiano, il giovane avrebbe ingerito le pasticche di Tachipirina all'interno del convitto e poi avrebbe avvisato gli educatori che non si sentiva bene. È stato accompagnato all'ospedale dell'Angelo di Mestre, dove è stato sottoposto alle cure del caso. Proprio qui i medici hanno voluto saperne di più. E lui ha cominciato a raccontare. Fortunatamente, il 14enne ora è fuori pericolo, ma la scuola ha avviato una procedura per comprendere a fondo le ragioni alla base di questo gesto e individuare eventuali responsabili.

Il giovane studente, infatti, ha spiegato ai medici che avrebbe subìto bullismo da parte di alcuni suoi compagni di classe sia a scuola che nel convitto. Tra gli aguzzini ci sarebbero anche i compagni di stanza. La direzione scolastica sembra che abbia già intrapreso misure per separare il giovane da questi studenti, sistemandolo in un'altra stanza subito dopo il gesto estremo. Alcuni dei ragazzini coinvolti sarebbero già stati sospesi in precedenza a causa di comportamenti scorretti in classe. La scuola sta facendo il possibile per monitorare la situazione e alcuni ragazzi sarebbero già stati sanzionati, secondo quanto ha riferito il preside al Corriere. È stato indetto un consiglio di classe straordinario e sono stati coinvolti anche degli esperti esterni all'istituto.